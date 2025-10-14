Alta velocità e terza corsia A14 La spinta per le infrastrutture

Dove vai, se l’alta velocità non ce l’hai? L’acronimo è AcAv, alta capacità e alta velocità sulla linea Adriatica, perché da qui dovranno correre treni passeggeri fino ai 300 chilometri all’ora e transitare convogli merci al ritmo di 176 al giorno, uno ogni otto minuti, direzione i porti di Taranto e Gioia Tauro, e viceversa. Sul tavolo della Regione è già arrivato da Rfi un piano di massima per la realizzazione – a stralci – di una nuova linea per gran parte in galleria e in arretramento rispetto a quella attuale (tra cinque e sette chilometri), che Palazzo Raffaello ha chiesto invece di riqualificare a metropolitana di superficie da destinare al trasporto locale, cioè ai treni dei pendolari, che altrimenti finirebbero soffocati nel viavai a getto continuo dei convogli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alta velocità e terza corsia A14. La spinta per le infrastrutture

