Le saracinesche abbassate, il rumore ovattato dei passi su strade deserte, un’aria di sospensione che avvolge la città italiana come una coltre invisibile. È una giornata diversa, quella che precede l’evento di stasera, e lo si percepisce da ogni dettaglio: i negozi chiusi, i tavolini dei bar scomparsi dai dehors, i droni che scrutano dall’alto. Una città blindata, quasi in apnea, in attesa di una partita che non è solo sul campo. Perché stasera, tra il Bluenergy Stadium e le piazze del centro, si giocheranno due sfide: una sportiva, l’altra politica. E la tensione è palpabile. Udine blindata: piano sicurezza e rischio altissimo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Alta tensione in Italia, cecchini sui tetti: cosa sta succedendo