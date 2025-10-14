Almeno nove rapine davanti a scuola o sui bus ventenne in carcere Indagati due complici

Si è chiuso il cerchio intorno ad un giovane e a due suoi complici che negli ultimi mesi hanno imperversato nell'area di Finale Emilia, diventando lo spauracchio degli studenti della zona. Questa mattina, infatti, i Carabinieri della Stazione di Finale Emilia hanno eseguito a carico di un ragazzo.

