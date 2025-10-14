Alluvione in Messico una carrucola per portare in salvo gli animali
È salito a 64 il bilancio dei morti nelle alluvioni nel Messico centrale e sud-orientale causate dalle piogge torrenziali. Altre 65 persone persone risultano disperse. A Veracruz, dato il ritardo nei soccorsi, i residenti cercano di aiutarsi e arrangiarsi come possono: per portare in salvo gli animali hanno infatti creato una carrucola che ha permesso trasferire gli amici a quattro zampe in un’area più sicura. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
