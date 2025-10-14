Alluvione donati 15mila euro usati per la ripartenza del palazzetto dello sport | Cesena ringrazia Baveno

A seguito dell’alluvione che ha colpito il territorio comunale di Cesena a maggio 2023 sono state moltissime le dimostrazioni di solidarietà pervenute da tutta Italia e dall’estero da parte di enti pubblici e di privati che hanno voluto contribuire concretamente alla ripartenza della popolazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Oggi la nostra Comunità - dichiara il sindaco Alessandro Monti - ha ricevuto un significativo riconoscimento dal Comune di Cesena, che ha deciso di destinare la nostra raccolta fondi al loro palazzetto dello sport, completamente riqualificato dopo l’alluvione - facebook.com Vai su Facebook

