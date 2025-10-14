Alluvione chiesti decine di milioni di euro di danni

Ilrestodelcarlino.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un risarcimento danni pari a diverse decine di milioni di euro e in causa sono stati chiamati anche la Regione Marche, la Provincia di Ancona, il Comune di Serra de’ Conti, il Consorzio di Bonifica Marche e due società partecipate del consorzio, la Bonifica Marche Service Srl e la Bonifica Marche Engineering Srl. A citarli come responsabili civili sono stati i danneggiati e i parenti delle vittime dell’alluvione di settembre 2022, l’ondata di maltempo colpì le Marche con l’esondazione dei fiumi Misa e Nevola, causando la morte di 13 persone tra cui un bambino di 8 anni, Mattia Luconi, di Barbara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

