Alluvione 2023 arriva la Commissione parlamentare d' inchiesta

Firenzetoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso anno, la Camera dei deputati ha istituito la Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

alluvione 2023 arriva commissioneAlluvione novembre 2023: la Regione chiede proroga termini per domande - Da mercoledì 15 ottobre sopralluogo della Commissione d'inchiesta sul rischio idrogeologico ... Come scrive nove.firenze.it

Alluvione 2023, arrivati 13 milioni: ecco tutti i Comuni delle Marche interessati ai fondi - Con un’ordinanza emessa dal commissario straordinario Fabrizio Curcio sono stati erogati oltre 13 milioni di euro per l’alluvione che nel maggio 2023 aveva colpito principalmente l’Emilia Romagna ... Scrive corriereadriatico.it

Le raccomandazioni nella relazione finale della commissione - Sono in dirittura d’arrivo le coclusioni della Commissione d’inchiesta regionale del consiglio toscano sull’alluvione del novembre del 2023. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Alluvione 2023 Arriva Commissione