Alluvione 2023 arriva la Commissione parlamentare d' inchiesta

Lo scorso anno, la Camera dei deputati ha istituito la Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Donna dispersa dopo alluvione a Favara, quarto giorno di ricerche: arriva il Nucleo di soccorso alpino della Guardia di finanza

PIEMONTE – Alluvione di aprile, in arrivo 35,5 milioni di euro

Alluvione novembre 2023: la Regione chiede proroga termini per domande - Da mercoledì 15 ottobre sopralluogo della Commissione d'inchiesta sul rischio idrogeologico

Alluvione 2023, arrivati 13 milioni: ecco tutti i Comuni delle Marche interessati ai fondi - Con un'ordinanza emessa dal commissario straordinario Fabrizio Curcio sono stati erogati oltre 13 milioni di euro per l'alluvione che nel maggio 2023 aveva colpito principalmente l'Emilia Romagna

Alluvione in Emilia-Romagna, il commissario Curcio: «La ricostruzione sarà più facile, iter e contributi ad hoc in base al danno» - Il commissario straordinario a un anno dagli eventi che colpirono il 19 e 20 ottobre del 2024 la regione e Bologna: «La semplificazione permetterà di evitare che un danno molto lieve o importante segu