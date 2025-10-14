All' Orto e museo botanico visita guidata ' Vegetali senza tempo | la collezione di cere botaniche tra scienza e bellezza'

Come ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa propone una visita guidata tematica, dedicata alle sue preziose collezioni vegetali per scoprire un patrimonio botanico unico, che muta nel corso delle stagioni. L’approfondimento di questo mese è dedicato a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Museo Orto Botanico di Roma - facebook.com Vai su Facebook

Orto e Museo Botanico di Pisa - X Vai su X

Visita guidata all'Orto botanico dell'università di Padova - In Ottobre l’associazione Arka organizza alcune visite guidate all’Orto Botanico dell’Università di Padova. Lo riporta padovaoggi.it

Visite guidate all'Orto botanico dell'università di Padova - Ogni visita, guidata da esperta guida Naturalistica, durerà circa 1 ora e 45 minuti e comprende l'intera struttura: l’Orto Botanico Rinascimentale, le Serre Ottocentesche, le Serre del Giardino della ... Riporta padovaoggi.it

Padova, all'Orto Botanico sboccia un nuovo museo per esplorare il rapporto tra piante e medicina - L'esposizione farà conoscere al grande pubblico dell'Orto la storia della botanica e dei suoi rapporti con la medicina, ... Segnala rainews.it