Allerta Marvel | il ritorno di Ultron è una buona idea?
Il Marvel Cinematic Universe ha sempre puntato sull’interconnessione tra i suoi personaggi: volti noti possono riapparire all’improvviso, anche in film o serie dove non ce li si aspetta. Lo abbiamo visto sin dagli inizi, con Robert Downey Jr. che fece una comparsa a sorpresa ne L’Incredibile Hulk, e ancor di più con le apparizioni ricorrenti di Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury. Non solo gli eroi sono tornati nel tempo: anche alcuni villain hanno fatto ritorno, come Samuel Sterns (che rivedremo in Captain America: Brave New World ben 17 anni dopo la sua prima apparizione) o Loki, che ha avuto un ruolo ricorrente fondamentale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
VisionQuest, perché il ritorno di Ultron potrebbe essere un problema - I Marvel Studios annunciano il ritorno di Ultron nella serie Vision Quest su Disney+, interpretato da James Spader.