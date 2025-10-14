Allerta in Italia | sicurezza rafforzata per Italia-Israele

Italia in allerta, cresce la tensione attorno alla sfida Italia–Israele. Nonostante la recente tregua in Medio Oriente tra Hamas e Tel Aviv, il clima resta incandescente. Anche il mondo del calcio si trova al centro di un dibattito politico e simbolico, con la partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 che si annuncia ad alta sensibilità. Le autorità hanno disposto un innalzamento del livello di sicurezza in tutto il Paese e in particolare a Udine, dove si terrà l’incontro, per prevenire eventuali proteste e disordini legati alle manifestazioni dei movimenti filo-palestinesi. Fuori dal campo si prevede una grande mobilitazione dei gruppi ProPal, contrari alla disputa del match. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Allerta in Italia: sicurezza rafforzata per Italia-Israele

