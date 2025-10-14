Allerta in Italia la decisione delle autorità | alzato il livello di guardia per Italia-Israele Cosa succede

Allerta in Italia, alzato il livello di guardia. Nonostante la recente sigla della pace in Medio Oriente tra Hamas e Tel Aviv, la tensione resta alta. Il clima di scontro politico e simbolico si riflette anche nel mondo del calcio, dove la partita Italia–Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, rischia di trasformarsi in un’arena ideologica. L’allarme sicurezza è stato innalzato in tutto il Paese e in particolare a Udine, dove si giocherà l’incontro, per il timore di proteste e incidenti legati alle manifestazioni annunciate dai movimenti filo-palestinesi. Fuori dal campo è infatti prevista una grande mobilitazione dei gruppi ProPal, che protestano contro la disputa dell’incontro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it