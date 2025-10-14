Allenamento Inter Thuram ‘accontentato’ | ecco i primi a tornare dalle nazionali!

Inter News 24 Domani anche Akanji, mentre per l'attacco tocca attendere. "Potete tornare dalla sosta per favore? Mi annoio". Il simpatico appello, lanciato con un sorriso da Marcus Thuram mentre lavorava in solitaria ad Appiano Gentile, non è caduto nel vuoto. Da questo pomeriggio, il centro sportivo dell'Inter tornerà finalmente a popolarsi, con il rientro dei primi giocatori reduci dagli impegni con le rispettive nazionali. Un segnale importante in vista della ripresa del campionato, che vedrà la squadra di Cristian Chivu impegnata nella delicata trasferta di Roma.

