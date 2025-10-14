Allenamento Inter primi rientri dalle nazionali ad Appiano Gentile in vista della Roma – FOTO e REPORT

Inter News 24 dalla seduta odierna. L’Inter è ufficialmente tornata al lavoro. Questo pomeriggio, al BPER Training Centre di Appiano Gentile, la squadra guidata da Cristian Chivu ha ripreso gli allenamenti dopo la sosta per le nazionali. L’obiettivo è chiaro: preparare al meglio la delicata e importante trasferta di sabato sera all’Olimpico contro la Roma. Come riportato dal club meneghino, il tecnico ha potuto riabbracciare i primi giocatori di rientro dai rispettivi impegni internazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenamento Inter, primi rientri dalle nazionali ad Appiano Gentile in vista della Roma – FOTO e REPORT

