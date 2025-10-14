Allegri sceglie Athekame per Milan-Fiorentina? Ecco cosa apprezza Rivoluzioni non previste | il motivo
Milan-Fiorentina, Athekame potrebbe essere lanciato da Massimiliano Allegri come titolare della fascia destra al posto di Saelemaekers. Ecco le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondisci con queste news
Le formazioni ufficiali di #JuventusMilan Igor #Tudor sceglie #Rugani per rimpiazzare #Bremer (il brasiliano non ha recuperato e non è stato convocato) Max #Allegri torna allo Stadium da avversario e sceglie #Bartesaghi per rimpiazzare #Estupinan - X Vai su X
#JuventusMilan, #Allegri sceglie il partner di #Pulisic: ecco chi è in vantaggio attualmente - facebook.com Vai su Facebook
Allegri sceglie Athekame per Milan-Fiorentina? Ecco cosa apprezza. Rivoluzioni non previste: il motivo - Infortunio per Alexis Saelemaekers: l'esterno del Milan ha subito una lesione contro il Belgio al flessore. Da msn.com
Milan, Saelemaekers il dramma di Allegri: per statistiche e mercato il belga è insostituibile, cosa farà il tecnico - Il Milan può perdere per un mese un giocatore fino ad ora fondamentale: in organico non ci sono esterni della stessa qualità di Saelemaekers, Allegri costretto a cambiare modulo? Si legge su sport.virgilio.it
Milan in ansia, Allegri teme per un suo giocatore chiave. E dalle nazionali altri pensieri - Il Milan riceve notizie poco confortanti dal ritiro delle nazionali, con diverse situazioni da monitorare in vista della ripresa del campionato. Come scrive tuttosport.com