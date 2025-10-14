Allegri sceglie Athekame per Milan-Fiorentina? Ecco cosa apprezza Rivoluzioni non previste | il motivo

Milan-Fiorentina, Athekame potrebbe essere lanciato da Massimiliano Allegri come titolare della fascia destra al posto di Saelemaekers. Ecco le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

