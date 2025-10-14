Alle Fiere di Parma debutta Greenitaly

Parmatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Debutta alle Fiera di Parma dal 15 al 17 ottobre Greenitaly, manifestazione per le aziende e i professionisti del comparto florovivaistico e del paesaggio, che accoglierà circa 130 operatori e buyer provenienti da 30 Paesi. Tra le aree speciali, Green4Job, la sezione dedicata al matching tra. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

