All' Aurora il libro L' Anna che verrà di Annalisa Menin

Arezzo, 14 ottobre 2025 – Appuntamento al Circolo Culturale Arci Aurora di piazza Sant'Agostino ad Arezzo giovedì 16 ottobre alle ore 21:00 per la presentazione del libro "L'Anna che verrà" di Annalisa Menin. In dialogo con Francesco Maria Rossi. Durante la serata, l'autrice dialogherà con Francesco Maria Rossi, offrendo spunti e riflessioni sul libro, un'opera intensa che esplora il viaggio interiore, la memoria e la rinascita e sul suo percorso creativo. Un'occasione per incontrarsi, ascoltare, condividere. Perdersi per poi ritrovarsi, partire per poi ritornare. la storia di Anna Venier tra New York e il Veneto: due mondi, un'unica vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
