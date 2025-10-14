Pisa, 14 ottobre 2025 – L’economia circolare è oggi un paradigma capace di integrare principi etici, benefici economico-fiscali e sostenibilità ambientale e sociale. Riduce gli sprechi, stimola l’innovazione e apre a un modello di crescita più equo, in armonia con l’ambiente e le comunità. Se ne discuterà venerdì 17 ottobre, alle ore 16, all’Auditorium dell’Opera della Primaziale Pisana in piazza Arcivescovado, durante l’incontro “Economia circolare. Un paradigma che integra etica, sviluppo e sostenibilità”, promosso dalla Fondazione Opera Giuseppe Toniolo. L’appuntamento offrirà una riflessione a più voci sul passaggio dall’economia lineare a una circolarità effettiva, con particolare attenzione alle opportunità economiche, fiscali e sociali per imprese ed Enti del Terzo Settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - All'auditorium Toniolo un incontro su Economia circolare e sostenibilità