Allarme truffe telefoniche | come difendersi dal vishing e dalla clonazione vocale

Le chiamate senza voce e le repliche artificiali di voci umane stanno diventando una delle truffe più insidiose del momento. In Italia, migliaia di utenti segnalano raggiri costruiti attorno a “voci artificiali” create con l’intelligenza artificiale, un fenomeno noto come vishing (voice phishing). 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

