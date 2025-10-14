Allarme truffe Messinaservizi Bene Comune | Attenzione ai falsi operatori che vogliono entrare nelle vostre case

Messinatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Messinaservizi Bene Comune mette in guardia da tentativi di truffa da parte di persone che si spacciano per operatori dell'azienda con l'obiettivo di introdursi nelle abitazioni private.“Si tratta di episodi gravi che nulla hanno a che vedere con le attività svolte dalla società - è l'allerta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

allarme truffe messinaservizi beneFalsi operatori di Messinaservizi tentano di entrare nelle case: l’azienda lancia l’allarme ai cittadini - Si tratta di episodi gravi che, come precisa la società, non hanno nulla a che vedere con le attività ufficiali svolte dall’ente ... Riporta messina.gazzettadelsud.it

Allarme truffe ma è boom dei rimborsi - SIENASempre più truffe e raggiri in Toscana, ma anche una volontà di far valere i propri diritti. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Allarme Truffe Messinaservizi Bene