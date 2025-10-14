Allarme truffe Messinaservizi Bene Comune | Attenzione ai falsi operatori che vogliono entrare nelle vostre case
Messinaservizi Bene Comune mette in guardia da tentativi di truffa da parte di persone che si spacciano per operatori dell'azienda con l'obiettivo di introdursi nelle abitazioni private.“Si tratta di episodi gravi che nulla hanno a che vedere con le attività svolte dalla società - è l'allerta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
