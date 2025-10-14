Allarme sul telefonino messaggio di allerta per oltre 12 mila cittadini | si simula un incidente in un deposito di gpl

Mercoledì tra le 10 e le 11 si svolgerà una sperimentazione di utilizzo del sistema di messaggistica d'allarme It- Alert. Sarà simulato un incidente rilevante allo stabilimento per il deposito di gpl Zannoni Servizi, in via Ca' Mingozzi 1. Tutti i cellulari agganciati alle celle della zona in un.

