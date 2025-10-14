Allarme in via Teramo | incendio divampa in appartamento e mobilita i pompieri
Pescara - Nel primo pomeriggio di ieri, due squadre di vigili del fuoco sono intervenute in un’abitazione in Pescara: fiamme circoscritte ma danni al solaio della cucina. Intorno alle 14:00 di ieri, un incendio ha interessato un’abitazione al quinto piano in via Teramo 10, nel capoluogo abruzzese. Le fiamme sono partite dalla cucina per cause ancora in via di accertamento. Fortunatamente, al momento dell’evento non si trovava nessuno all’interno dell’alloggio. Allertati tramite chiamata d’emergenza, due squadre dei Vigili del Fuoco insieme a un funzionario tecnico del comando provinciale hanno raggiunto il luogo dell’incendio. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
PESCARA: IN FIAMME CUCINA DI UN APPARTAMENTO DI VIA TERAMO, INCENDIO DOMATO - PESCARA – Momenti di apprensione oggi, intorno alle 14, a causa di un incendio divampato in un appartamento in via Teramo 10, a Pescara. Da abruzzoweb.it