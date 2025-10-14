Allarme giallorosso Recanatese i rinforzi sono indispensabili
Che la Recanatese abbia delle lacune oggettive l’abbiamo ribadito un’infinità di volte ed occorre intervenire con urgenza con risorse adeguate. Se a questo aggiungete anche una fragilità che, partita dopo partita, si evidenzia in maniera sempre più accentuata allora si comprende come l’ennesimo ko, tra l’altro al cospetto della lanciatissima leader, rientra nelle fattispecie ampiamente prevedibili. Ancora una volta, dopo un primo tempo più che accettabile e nel quale si era sfiorato il vantaggio in diverse circostanze, dopo il primo e soprattutto il secondo gol subito, la squadra si è "spenta", con il fatalismo e la rassegnazione di chi sembra attendere l’inevitabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il nostro ritmo intestinale quotidiano potrebbe essere un campanello d’allarme precoce, oppure un segnale che stiamo facendo le scelte giuste per il nostro benessere - facebook.com Vai su Facebook
#LazioRoma ? Allarme infortuni per i giallorossi - X Vai su X
Allarme giallorosso. Recanatese, i rinforzi sono indispensabili - Ha la peggior difesa del girone, c’è uno spirito di rassegnazione alle prime difficoltà. Secondo sport.quotidiano.net
Trattative in stallo. Recanatese, per ora si va avanti così - L’arbitro designato infatti è Lorenzo Nencioli della sezione di Prato (meno di venti le sue presenze in campionato di cui ... Riporta msn.com