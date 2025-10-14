Che la Recanatese abbia delle lacune oggettive l’abbiamo ribadito un’infinità di volte ed occorre intervenire con urgenza con risorse adeguate. Se a questo aggiungete anche una fragilità che, partita dopo partita, si evidenzia in maniera sempre più accentuata allora si comprende come l’ennesimo ko, tra l’altro al cospetto della lanciatissima leader, rientra nelle fattispecie ampiamente prevedibili. Ancora una volta, dopo un primo tempo più che accettabile e nel quale si era sfiorato il vantaggio in diverse circostanze, dopo il primo e soprattutto il secondo gol subito, la squadra si è "spenta", con il fatalismo e la rassegnazione di chi sembra attendere l’inevitabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Allarme giallorosso. Recanatese, i rinforzi sono indispensabili