Allarme api fuori da una scuola nel modenese | cosa è successo a un gruppo di alunni

Orizzontescuola.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Cesario sul Panaro, una decina di alunni di una scuola media sono stati punti da uno sciame d'api dopo aver trovato un nido. Momenti di apprensione nei pressi di una scuola media del modenese, precisamente a San Cesario sul Panaro, dove un gruppo di studenti è stato è stato puntoda uno sciame d'api. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

