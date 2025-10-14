Allarme api fuori da una scuola nel modenese | cosa è successo a un gruppo di alunni

A San Cesario sul Panaro, una decina di alunni di una scuola media sono stati punti da uno sciame d'api dopo aver trovato un nido. Momenti di apprensione nei pressi di una scuola media del modenese, precisamente a San Cesario sul Panaro, dove un gruppo di studenti è stato è stato puntoda uno sciame d'api. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Studenti fuori sede, tra truffe e irregolarità è allarme affitti. Una stanza a Roma e Milano costa in media più di 600 euro Scopri di più! - X Vai su X

I malviventi hanno messo fuori uso l’allarme staccando la corrente e hanno portato a casa 50 mila euro. Vittima del colpo l’imprenditore Marco Pilli: «Temo che prima o poi entrino con le pistole» - facebook.com Vai su Facebook

Cinquantenne fuori dalla scuola, i genitori lanciano l’allarme - A Cesenatico c’è preoccupazione per la presenza di un uomo che in diverse giornate si è fermato davanti alla scuola elementare di via Caboto, nella zona Ponente, dove ha fissato i bambini. Riporta ilrestodelcarlino.it

Scuola, allarme presidi: centinaia di istituti senza dirigenti. E mancano i docenti - Dal primo settembre 2025 saranno centinaia le scuole ad iniziare l'anno scolastico senza il proprio preside, che si ritroveranno gestite da un dirigente di un'altra sede e ... Secondo tg24.sky.it

Scuola evacuata, fatti uscire i bambini di elementari e medie. Allarme in sala mensa per il timore di un incendio: «C'è un forte odore di fumo» - Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi, venerdì 30 maggio, alla scuola di Fossalta di Portogruaro, dove un odore di bruciato ha fatto scattare l’allarme e ... ilgazzettino.it scrive