Alla Ubik il maestro del noir Massimo Carlotto presenta il romanzo ‘A esequie avvenute’

Foggiatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A trent’anni dalla sua prima volta, riecco Marco Buratti, alias l’Alligatore: la leggenda del ‘crime’ italiano. Ed esattamente dieci anni dopo l’ultima volta, riecco anche il suo creatore, Massimo Carlotto, nuovamente ospite degli spazi della Ubik di Foggia: mercoledì 15 ottobre, alle 18.30, uno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

