Alla scoperta di Caravaggio a Roma | dove vedere le sue opere gratuitamente
Roma custodisce tesori artistici e culturali immensi, spesso sconosciuti agli stessi suoi abitanti. In quanti, ad esempio, sanno che in alcuni luoghi della città è possibile ammirare gratuitamente e senza fare estenuanti file alcune opere del grande Caravaggio? La capitale conserva ben 23 tele di Michelangelo Merisi, passato alla storia come Caravaggio, appunto: la maggior parte è custodita in musei e gallerie d’arte, ma ce ne sono 6 fruibili in alcuni luoghi di culto aperti al pubblico. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Che vi troviate a Roma come turisti o che siate residenti, non potete lasciarvi sfuggire l’occasione di ammirare questi immensi capolavori di uno dei pittori più geniali del nostro Paese: basta entrare in queste chiese! Nei pressi di Piazza Navona, all’interno della chiesa di San Luigi dei Francesi, sono custodite ben tre opere di Caravaggio. 🔗 Leggi su Funweek.it
Leggi anche questi approfondimenti
A Porto Ercole due percorsi "alla scoperta" di Caravaggio - facebook.com Vai su Facebook
Roma, un itinerario urbano per scoprire Caravaggio - In occasione del Giubileo, Roma ospita – a Palazzo Barberini – la mostra Caravaggio 2025, un’occasione imperdibile per ammirare i dipinti dell’artista, alcuni dei quali mai esposti prima d’ora. Si legge su siviaggia.it
Caravaggio 2025, imperdibile esposizione a Roma - Caravaggio 2025 – a cura di Francesca Cappelletti, Maria Cristina Terzaghi e Thomas Clement Salomon – presenta un numero eccezionale di dipinti autografi in uno dei luoghi simbolo della connessione ... Riporta donnamoderna.com