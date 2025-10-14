Alla scoperta di Caravaggio a Roma | dove vedere le sue opere gratuitamente

Roma custodisce tesori artistici e culturali immensi, spesso sconosciuti agli stessi suoi abitanti. In quanti, ad esempio, sanno che in alcuni luoghi della città è possibile ammirare gratuitamente e senza fare estenuanti file alcune opere del grande Caravaggio? La capitale conserva ben 23 tele di Michelangelo Merisi, passato alla storia come Caravaggio, appunto: la maggior parte è custodita in musei e gallerie d’arte, ma ce ne sono 6 fruibili in alcuni luoghi di culto aperti al pubblico. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Che vi troviate a Roma come turisti o che siate residenti, non potete lasciarvi sfuggire l’occasione di ammirare questi immensi capolavori di uno dei pittori più geniali del nostro Paese: basta entrare in queste chiese! Nei pressi di Piazza Navona, all’interno della chiesa di San Luigi dei Francesi, sono custodite ben tre opere di Caravaggio. 🔗 Leggi su Funweek.it