Alla Polizia Locale di Coriano un nuovo alleato | entra in servizio il drone

Riminitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo “collega” è entrato in servizio alla Polizia Locale di Coriano: un drone di ultima generazione che affiancherà gli agenti nelle attività di controllo e monitoraggio del territorio. L’amministrazione comunale ha scelto di dotare il Corpo di uno strumento altamente professionale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

