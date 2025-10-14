Alla Polizia Locale di Coriano un nuovo alleato | entra in servizio il drone

Un nuovo “collega” è entrato in servizio alla Polizia Locale di Coriano: un drone di ultima generazione che affiancherà gli agenti nelle attività di controllo e monitoraggio del territorio. L’amministrazione comunale ha scelto di dotare il Corpo di uno strumento altamente professionale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

