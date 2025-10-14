Alla Fondazione Rosselli la presentazione di ' Il Psi e la questione ambientale 1983-1993'

Firenze, 14 ottobre 2025 – Il 15 ottobre alle ore 17 ci sarà la presentazione, alla Fondazione Circolo Rosselli in via degli Alfani 101r, del libro di Riccardo Tamburro 'Il Psi e la questione ambientale 1983-1993' (ed. Rubettino) con interventi dell'autore, Costanza Pera, Simone Neri Serneri, Marco Talluri. Sarà presente il presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini. “Nel libro di Tamburro si ricostruisce la storia della nascita del Ministero dell’Ambiente durante la presidenza del consiglio Bettino Craxi e l’operato dei ministri socialisti dell’ambiente Giorgio Ruffolo, Carlo Ripa di Meana e il sottoscritto – ha aggiunto Spini -. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla Fondazione Rosselli la presentazione di 'Il Psi e la questione ambientale 1983-1993'

