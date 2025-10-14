Alla Barilla salvato un operaio sospeso nel vuoto ma è un' esercitazione
Salvato un operaio sospeso nel vuoto, ma è un'esercitazione andata in scena stamattina allo stabilimento Barilla di Pedrignano da parte dei vigili del fuoco. L'esercitazione ha simulato un intervento di salvataggio sugli spazi sospesi dello stabilimento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
