Alice nella città – Domani Il corto sull’Alzheimer  Io che non vivo all’Auditorium Conciliazione di Roma

Roma, domani 15 ottobre 2025 – ore 18:30 Il corto sull’Alzheimer “Io che non vivo”, con la canzone di Pino Donaggio, diretto e interpretato da Cristina Puccinelli, domani all’Auditorium Conciliazione di Roma, nell’ambito di Alice nella Città Il dramma dell’ Alzheimer è al centro di “ Io che non vivo”, cortometraggio scritto, diretto e interpretato da Cristina Puccinelli con la omonima canzone di Pino Donaggio a titolo del film, che sarà presentato domani, mercoledì 15 ottobre alle ore 18:30 all’Auditorium Conciliazione di Roma nella sezione Onde Corte di Alice nella Città. Dramedy prodotta da Fabrizio Larini per Cinema. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

