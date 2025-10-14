Alice nella città – Domani Il corto sull’Alzheimer  Io che non vivo all’Auditorium Conciliazione di Roma

Roma, domani 15 ottobre 2025 – ore 18:30   Il corto sullAlzheimer  “Io che non vivo”, con la canzone di Pino Donaggio, diretto e interpretato da   Cristina Puccinelli, domani allAuditorium Conciliazione di Roma, nell’ambito di Alice nella Città Il dramma dell’ Alzheimer  è al centro di “ Io che non vivo”, cortometraggio scritto, diretto e interpretato da  Cristina Puccinelli  con la omonima canzone di  Pino Donaggio  a titolo del film, che sarà presentato  domani,   mercoledì 15 ottobre  alle ore 18:30 all’Auditorium Conciliazione di Roma nella sezione Onde Corte di  Alice nella Città.  Dramedy  prodotta da  Fabrizio Larini  per Cinema. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

