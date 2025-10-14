Alfa Romeo Tonale come cambia con il restyling | motori interni e allestimenti
Il Suv di Arese si aggiorna per il 2026 con un lifting estetico e interni rivisti. Debuttano nuovi allestimenti e una versione speciale dedicata ai Giochi Olimpici invernali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Nuova Alfa Romeo Tonale, il restyling si svela: nuovo look e c'è ancora il diesel Vai su X
Una Fiat Panda e una Alfa Romeo Giulietta si sono scontrate in via Cagliari a Ghilarza all’incrocio con via Nessi: nell’impatto la Panda si è ribaltata su un fianco - facebook.com Vai su Facebook
Alfa Romeo Tonale 2026: ecco come cambia - La rinnovata Tonale affina design, tecnologia e dinamica di guida, confermando il ruolo di ambasciatrice del DNA Alfa Romeo nel segmento dei SUV compatti premium ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it
Tonale 2026: cambia fuori, dentro e mantiene il diesel - Magazine Riproduci il Successivo Più equilibrata nelle proporzioni, più curata dentro e più raffinata, anche nella gui ... Da quattroruote.it
Alfa Romeo affina la Tonale: elettrificazione, ingegneria e poca cosmetica - L'aggiornamento del SUV del Biscione non cerca l'effetto scenico, ma un'evoluzione meccanica profonda: nuovo 1. Secondo dmove.it