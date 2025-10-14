Alfa Romeo affina la Tonale | elettrificazione ingegneria e poca cosmetica
L'aggiornamento del SUV del Biscione non cerca l'effetto scenico, ma un'evoluzione meccanica profonda: nuovo 1.5 Hybrid VGT da 175 CV, versione Plug-in Q4 da 270 CV e un'elettrificazione più coerente con la tradizione tecnica Alfa, salvando il Diesel. 🔗 Leggi su Dday.it
