Alfa Romeo affina la Tonale | elettrificazione ingegneria e poca cosmetica

Dday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aggiornamento del SUV del Biscione non cerca l'effetto scenico, ma un'evoluzione meccanica profonda: nuovo 1.5 Hybrid VGT da 175 CV, versione Plug-in Q4 da 270 CV e un'elettrificazione più coerente con la tradizione tecnica Alfa, salvando il Diesel. 🔗 Leggi su Dday.it

alfa romeo affina la tonale elettrificazione ingegneria e poca cosmetica

© Dday.it - Alfa Romeo affina la Tonale: elettrificazione, ingegneria e poca cosmetica

Contenuti che potrebbero interessarti

alfa romeo affina tonaleAlfa Romeo affina la Tonale: elettrificazione, ingegneria e poca cosmetica - L'aggiornamento del SUV del Biscione non cerca l'effetto scenico, ma un'evoluzione meccanica profonda: nuovo 1. dmove.it scrive

alfa romeo affina tonaleAlfa Romeo rilancia con la Nuova Tonale - Qui Alfa Romeo ha scelto di raccontare la Nuova Tonale, modello globale che entra in una fase matura e consapevole. Come scrive affaritaliani.it

alfa romeo affina tonaleALFA ROMEO - Nuova Tonale: Sportività ed emozione, evolute GUARDA FOTO E VIDEO - Alfa Romeo presenta alla stampa internazionale la Nuova Tonale, un nuovo capitolo per il modello globale, che oggi offre più colori, più allestimenti. Scrive casertafocus.net

Cerca Video su questo argomento: Alfa Romeo Affina Tonale