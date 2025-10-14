alexia annuncia una nuova versione del singolo follow firmata dal dj ale de tuglie

L’ultimo singolo di Alexia Follow esce in una nuova versione del brano firmata dal dj e producer italiano Ale De Tuglie. La musica di Alexia torna a far vibrare i dancefloor: il 17 ottobre (per Garbo Dischi) il suo ultimo singolo Follow esce in una nuova versione del brano firmata dal dj e producer italiano Ale De Tuglie, che continua a ridefinire il significato di “made in Italy” nella scena elettronica mondiale. In questo lavoro riesce a fondere la sua cifra elettronica elegante e ipnotica con l’inconfondibile energia della voce di una delle icone della dance italiana più conosciute al mondo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

