Alexia annuncia una nuova versione del singolo Follow firmata dal dj Ale De Tuglie
L’ultimo singolo di Alexia Follow esce in una nuova versione del brano firmata dal dj e producer italiano Ale De Tuglie. La musica di Alexia torna a far vibrare i dancefloor: il 17 ottobre (per Garbo Dischi) il suo ultimo singolo Follow esce in una nuova versione del brano firmata dal dj e producer italiano Ale De Tuglie, che continua a ridefinire il significato di “made in Italy” nella scena elettronica mondiale. In questo lavoro riesce a fondere la sua cifra elettronica elegante e ipnotica con l’inconfondibile energia della voce di una delle icone della dance italiana più conosciute al mondo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
