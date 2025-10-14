Alex de Minaur rivela | Ho un infortunio all’anca non so quando tornerò a giocare
Una notizia importante in ottica ATP Finals. L’australiano Alex de Minaur ha dato forfait all’evento-esibizione Ultimate Tennis Showdown (UTS) di Hong Kong. Il motivo è un infortunio all’anca, lo stesso che l’aveva fatto penare non poco l’anno scorso dopo Wimbledon. In un’intervista concessa a The First Serve, il coach dell’aussie, Matt Reid, ha dichiarato che l’assenza è a scopo precauzionale, tuttavia lo stesso tennista non ha nascosto preoccupazione. Su Tennis Major sono infatti riportate le sue dichiarazioni: “ È un infortunio all’anca, quello che ho avuto l’anno scorso dopo Wimbledon, che mi ha tenuto fuori gioco per molto tempo, quindi è un problema che mi preoccupa. 🔗 Leggi su Oasport.it
