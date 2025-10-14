Alessia ginnasta di Cogliate | tre ori in Turchia con l’obiettivo delle Olimpiadi
Tre ori, un argento e bronzo ai Giochi del Mediterraneo a Istanbul: trasferta di grandi soddisfazioni per Alessia Cepparulo, atleta 15enne di Cogliate, astro nascente della Nazionale italiana di Ginnastica artistica. Nella gara internazionale in Turchia, Alessia ha ottenuto la medaglia d’oro a squadre per la categoria Junior con Michelle Tapia e Londra Ubertini, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
