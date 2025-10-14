Alessia 5 medaglie a Istanbul La reginetta del volteggio ora sogna le Olimpiadi 2028
Lo scorso mese d’aprile ha vissuto con orgoglio la prima convocazione della Nazionale Italiana di ginnastica per il Trofeo Città di Jesolo. Sei mesi dopo rientra dalla sua prima grande trasferta internazionale con un bottino di ben cinque medaglie: tre ori, un argento e un bronzo. Alessia Cepparulo, 15 anni, di Cogliate, adesso lo dice con la schiettezza della sua età: "Le Olimpiadi del 2028? Non sono un sogno, ma un obiettivo". La giovane atleta brianzola ha partecipato ai Giochi del Mediterraneo a Istanbul e il bilancio è entusiasmante: ha iniziato con la medaglia d’oro a squadre per la categoria Junior con Michelle Tapia e Londra Ubertini, poi si sono aggiunti gli eccezionali risultati individuali, con l’oro nel volteggio, l’argento alle parallele e il bronzo alla trave. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
