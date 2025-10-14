Alessandro Nesta | Al Milan di Berlusconi ci riempivano di denaro | ma se sbagliavi eri asfaltato Noi giocatori preparavamo le buste coi soldi

“Prendevamo un sacco di soldi. Ma se sbagliavi al Milan erano mazzate”. L'ex difensore rossonero Alessandro Nesta ha parlato della sua esperienza con i diavoli al podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli. A Milano, infatti, Nesta ha passato un periodo importante della sua carriera calcistica. Dopo la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

alessandro nesta milan berlusconiAlessandro Nesta: "Al Milan di Berlusconi ci riempivano di denaro: ma se sbagliavi eri asfaltato. Noi giocatori preparavamo le buste coi soldi" - L'ex difensore rossonero racconta i tempi di Galliani e Berlusconi: "Tutti davano il massimo perché erano pagati tantissimo. Riporta milanotoday.it

alessandro nesta milan berlusconiAlessandro Nesta: “Il Milan di Berlusconi ti pagava casa e bollette. Ma perché? Guadagnavamo tanto” - Alessandro Nesta prova a far capire cos'era il Milan di Silvio Berlusconi, i calciatori avevano tutto pagato fuori dal campo ... Secondo fanpage.it

alessandro nesta milan berlusconiNesta su Berlusconi: "Quando arrivava si accendeva Milanello. Non ce n'è di roba così" - Alessandro Nesta è stato protagonista di una lunghissima e bellissima intervista al podcast "Passa dal BSMT" di Gianluca Gazzoli. milannews.it scrive

