Alert sulla movida violenta tra via Arpi e piazza Mercato

Il cuore pulsante di Foggia è tornato alla ribalta delle cronache locali per le violenze che si registrano di continuo tra Via Arpi e Piazza Mercato, luoghi della movida teatro di innumerevoli episodi di microcriminalità, risse, pestaggi e accoltellamenti, che solo nel fine settimana hanno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it