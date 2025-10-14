Alec Baldwin si schianta contro un albero | Ho distrutto l' auto di mia moglie Un camion enorme mi ha tagliato la strada

Alec Baldwin è rimasto coinvolto in un incidente d?auto mentre si trovava negli Hamptons, a New York. L?attore si è schiantato contro un albero nel tentativo di evitare. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Alec Baldwin si schianta contro un albero: «Ho distrutto l'auto di mia moglie. Un camion enorme mi ha tagliato la strada»

Argomenti simili trattati di recente

Alec Baldwin e il fratello Stephen hanno avuto un brutto incidente d’auto a New York - facebook.com Vai su Facebook

Paura per Alec Baldwin, la sua auto si schianta contro un albero negli Hamptons: era con il fratello Vai su X

Incidente per Alec Baldwin e fratello Stephen: auto si schianta contro albero/ Cos’è successo e come stanno - Incidente per Alec Baldwin e fratello Stephen: auto si schianta contro albero, cos'è successo e come stanno: macchina distrutta ma loro illesi ... Come scrive ilsussidiario.net

Incidente per Alec Baldwin e il fratello Stephen: a bordo della sua auto si è schiantato contro un albero - Alec Baldwin e il fratello Stephen hanno avuto un brutto incidente d'auto a New York, finendo per schiantarsi frontalmente con il tronco di un albero ... Riporta fanpage.it

Alec Baldwin e il fratello si schiantano con l'auto contro un albero - Alec Baldwin per evitare un camion della spazzatura ha perso il controllo della sua Range Rover. Come scrive msn.com