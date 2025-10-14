Alec Baldwin brutto incidente col fratello Stephen | la loro auto finisce contro un albero negli Hamptons

Il Range Rover guidato da Alec Baldwin sarebbe finito contro un albero per evitare l'impatto con un camion della spazzatura che gli ha tagliato la strada. Alec Baldwin e il fratello Stephen Baldwin sono rimasti coinvolti in un incidente stradale negli Hamptons, New York. La loro auto, guidata da Alec Baldwin, è finita contro un albero per evitare un veicolo che aveva tagliato loro la strada. Per fortuna i due attori sarebbero illesi. Il portavoce di Stephen Baldwin ha condiviso una dichiarazione con Fox News Digital dicendo: "Stephen sta bene ed è grato che nessuno sia rimasto ferito. Apprezza la preoccupazione e può confermare che lui e Alec stanno bene e sono sani e salvi". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

alec baldwin brutto incidente col fratello stephen la loro auto finisce contro un albero160negli160hamptons

© Movieplayer.it - Alec Baldwin, brutto incidente col fratello Stephen: la loro auto finisce contro un albero negli Hamptons

