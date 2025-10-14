Alec Baldwin brutto incidente col fratello Stephen | la loro auto finisce contro un albero negli Hamptons
Il Range Rover guidato da Alec Baldwin sarebbe finito contro un albero per evitare l'impatto con un camion della spazzatura che gli ha tagliato la strada. Alec Baldwin e il fratello Stephen Baldwin sono rimasti coinvolti in un incidente stradale negli Hamptons, New York. La loro auto, guidata da Alec Baldwin, è finita contro un albero per evitare un veicolo che aveva tagliato loro la strada. Per fortuna i due attori sarebbero illesi. Il portavoce di Stephen Baldwin ha condiviso una dichiarazione con Fox News Digital dicendo: "Stephen sta bene ed è grato che nessuno sia rimasto ferito. Apprezza la preoccupazione e può confermare che lui e Alec stanno bene e sono sani e salvi". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Paura per Alec Baldwin, la sua auto si schianta contro un albero negli Hamptons: era con il fratello - X Vai su X
Secondo La Giornata Tipo, Luca Banchi (tra le altre cose) "ha ormai completato la trasformazione in Alec Baldwin (e) ha una moglie che lo riprende sui social e che scrive pubblicamente che a casa loro comanda lei, e lui conta meno del balsamo nella vita di - facebook.com Vai su Facebook
Incidente per Alec Baldwin e il fratello Stephen: a bordo della sua auto si è schiantato contro un albero - Alec Baldwin e il fratello Stephen hanno avuto un brutto incidente d'auto a New York, finendo per schiantarsi frontalmente con il tronco di un albero ... Come scrive fanpage.it
L’incidente di Alec Baldwin per evitare un camion della spazzatura - Alec Baldwin racconta il suo incidente, dove ha distrutto l'auto della moglie contro un albero per evitare un camion della spazzatura. Scrive msn.com
Alec Baldwin, paura per l'attore: la sua auto si schianta contro un albero negli Hamptons, era in macchina con il fratello - L'attore Alec Baldwin, 67 anni, e suo fratello Stephen, 57, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale begli Hamptons. Secondo msn.com