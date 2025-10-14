Il Range Rover guidato da Alec Baldwin sarebbe finito contro un albero per evitare l'impatto con un camion della spazzatura che gli ha tagliato la strada. Alec Baldwin e il fratello Stephen Baldwin sono rimasti coinvolti in un incidente stradale negli Hamptons, New York. La loro auto, guidata da Alec Baldwin, è finita contro un albero per evitare un veicolo che aveva tagliato loro la strada. Per fortuna i due attori sarebbero illesi. Il portavoce di Stephen Baldwin ha condiviso una dichiarazione con Fox News Digital dicendo: "Stephen sta bene ed è grato che nessuno sia rimasto ferito. Apprezza la preoccupazione e può confermare che lui e Alec stanno bene e sono sani e salvi". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Alec Baldwin, brutto incidente col fratello Stephen: la loro auto finisce contro un albero negli Hamptons