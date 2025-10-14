Aldo Cazzullo presenta Francesco Il primo italiano Modera Maria Adele De Francisci
Dopo aver raccontato alla perfezione l’impero romano e l’antico testamento, in occasione degli 800 anni dalla morte, Aldo Cazzullo ci conduce a conoscere a fondo l’uomo più straordinario del secondo millennio dopo cristo, capace col suo esempio di ispirare e illuminare anche i tempi di crisi che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Tutti celebrano il trionfo di Trump, ma c’è chi, fuori dal coro, ha un dubbio: che sia un ritorno di colonialismo? Tra questi Aldo Cazzullo che risponde a una lettera di un lettore del @Corriere - X Vai su X
IL CORSIVO DI FRANCO GENZALE Per la serie “I Grandi Italiani” del Corriere della Sera”, Aldo Cazzullo ha introdotto sul Corsera on line di ieri la presentazione del profilo di Dante Alighieri citando i versi che “l’ultimo menestrello fiorentino, Riccardo Marasc - facebook.com Vai su Facebook
Aldo Cazzullo presenta il suo libro su San Francesco - È il cenacolo francescano di Santa Croce ad accogliere, sabato 18 ottobre, alle 18, il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo che presenterà il suo ultimo libro “Francesco, il primo italiano” (Harper ... Come scrive nove.firenze.it
Aldo Cazzullo presenta il libro Francesco: il primo italiano - Essere umani - Aldo Cazzullo presenta per l'occasione il libro Francesco: il primo italiano, in dialogo con la giornalista Elvira Serra. Da mentelocale.it
Aldo Cazzullo al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano con un monologo su San Francesco: «È il santo fondativo della nostra identità» - Autore del saggio «Francesco il primo italiano», Aldo Cazzullo il 14 ottobre salirà sul palco per raccontare alcuni passaggi del libro: «Fu il primo poeta, femminista, animalista e paladino dell'ambie ... Secondo msn.com