Aldo Cazzullo presenta Francesco Il primo italiano Modera Maria Adele De Francisci

Firenzetoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver raccontato alla perfezione l’impero romano e l’antico testamento, in occasione degli 800 anni dalla morte, Aldo Cazzullo ci conduce a conoscere a fondo l’uomo più straordinario del secondo millennio dopo cristo, capace col suo esempio di ispirare e illuminare anche i tempi di crisi che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Aldo Cazzullo presenta il suo libro su San Francesco - È il cenacolo francescano di Santa Croce ad accogliere, sabato 18 ottobre, alle 18, il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo che presenterà il suo ultimo libro “Francesco, il primo italiano” (Harper ... Come scrive nove.firenze.it

aldo cazzullo presenta francescoAldo Cazzullo presenta il libro Francesco: il primo italiano - Essere umani - Aldo Cazzullo presenta per l'occasione il libro Francesco: il primo italiano, in dialogo con la giornalista Elvira Serra. Da mentelocale.it

aldo cazzullo presenta francescoAldo Cazzullo al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano con un monologo su San Francesco: «È il santo fondativo della nostra identità» - Autore del saggio «Francesco il primo italiano», Aldo Cazzullo il 14 ottobre salirà sul palco per raccontare alcuni passaggi del libro: «Fu il primo poeta, femminista, animalista e paladino dell'ambie ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Aldo Cazzullo Presenta Francesco