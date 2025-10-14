Alcaraz si allena a Riad | fasciatura alla caviglia dopo la distorsione

Lo spagnolo si è ripresentato in campo con un bendaggio che arriva quasi alla tibia. A Tokyo l'infortunio che l'aveva costretto a saltare Shanghai. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alcaraz si allena a Riad: fasciatura alla caviglia dopo la distorsione

L'ex campione sarà uno degli ospiti del Festival dello Sport di Trento. «Mi piacerebbe vedere come si allena Sinner. Mi impressiona: il problema è Alcaraz che è più forte fisicamente» - facebook.com Vai su Facebook

"#Sinner o #Alcaraz? No, ci sarà qualcun altro che vincerà uno Slam di sicuro...", la previsione di un allenatore fa discutere tutti Vai su X

Alcaraz ancora infortunato? La fasciatura ‘sospetta’ al Six Kings Slam - Il tennista spagnolo ha cominciato ad allenarsi in vista del ricchissimo torneo esibizione che partirà domani, mercoledì 15 ottobre, a Riad, ... Secondo msn.com

Paura per Alcaraz a Tokyo: si fa male alla caviglia, ma poi riprende con una vistosa fasciatura e vince – Video - Lo spagnolo, impegnato nel primo turno dell’ATP 500 di Tokyo, si è fatto male alla caviglia nel corso del primo set della sfida contro Sebastian Baez, ma ha poi ripreso e ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Alcaraz non si allena a Tokyo: le condizioni della caviglia prima della sfida con Bergs - La caviglia fa ancora male e Carlos Alcaraz ha deciso di saltare l'allenamento alla vigilia degli ottavi del torneo di Tokyo. Si legge su tuttosport.com