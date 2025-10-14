Alcaraz con fasciatura alla caviglia alla vigilia del Six Kings Slam di Riad

Il numero 1 del mondo rassicura: “Solo precauzione, mi fido del mio fisioterapista” Carlos Alcaraz si è presentato a Riad, dove domani – mercoledì 15 ottobre – scatterà il prestigioso Six Kings Slam, con una vistosa fasciatura alla caviglia sinistra. Un dettaglio che ha subito alimentato i dubbi sulle sue condizioni, anche perché si tratta della stessa articolazione già infortunata durante l’Atp di Tokyo, che lo aveva costretto a rinunciare al Masters 1000 di Shanghai. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Alcaraz ancora infortunato? La fasciatura 'sospetta' al #SixKingsSlam Il tennista spagnolo si prepara a scendere in campo nel ricchissimo torneo esibizione saudita - X Vai su X

Carlos Alcaraz risponde alle critiche per la sua rinuncia a Shanghai: pubblica una foto della propria caviglia - facebook.com Vai su Facebook

Alcaraz si allena a Riad: fasciatura alla caviglia dopo la distorsione - Lo spagnolo si è ripresentato in campo con un bendaggio che arriva quasi alla tibia. Lo riporta msn.com

Alcaraz ancora infortunato? La fasciatura ‘sospetta’ al Six Kings Slam - Il tennista spagnolo ha cominciato ad allenarsi in vista del ricchissimo torneo esibizione che partirà domani, mercoledì 15 ottobre, a Riad, ... Riporta msn.com

Alcaraz infortunato (ma vincente) a Tokyo, il numero 1 elimina Baez nonostante il problema alla caviglia (e all'interruzione pioggia) - Carlos Alcaraz inarrestabile e più forte anche di un problema accusato alla caviglia, che lo ha costretto a chiedere l'intervento del medico e a continuare con una fasciatura dopo uno stop di diversi ... Riporta ilmessaggero.it