Albania-Giordania streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Webmagazine24.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 14 ottobre, alle ore 19, all’ “Air Albania Stadium” di Tirana, si disputerà il match amichevole Albania-Giordania. Amichevole internazionale per l’Albania che riposa nel suo girone di qualificazione ai Mondiali dove attualmente è seconda con 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta) e viene dall’importante successo esterno contro la Serbia (0-1). La . Potrebbe interessarti:. Turris-Foggia, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

albania giordania streaming gratisPronostico Albania-Giordania: in 7 anni è cambiato tutto - Giordania è un’amichevole internazionale e si gioca martedì alle 19:00: formazioni e pronostico Sono cambiate tante cose in sette anni, soprattutto in casa Albania. Si legge su ilveggente.it

Cerca Video su questo argomento: Albania Giordania Streaming Gratis