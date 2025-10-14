Albanese non ha nulla da dire? Che imbarazzo Macron e Sempio | quindi oggi

- Sul caso Roccella -Segre mi viene da chiedere solo una cosa. Ma è più pericoloso l’odio verso gli ebrei del Fascismo morti 70 anni fa, oppure l’antisemitismo che serpeggia oggi soprattutto a sinistra? Lo chiedo Edith Bruck e tutti gli altri, indignati per una frase - magari uscita male - ma decisamente innocente della meno “destra” dei ministri di questo governo. - Intanto vorrei farvi notare che Pedro Sanchez sta facendo di tutto per inserire il diritto di aborto in Costituzione. Così da blindarlo. Allora, per me se ha i numeri per cambiare la Carta ha il diritto di provarci. Però provate a immaginare se la fazione opposta, ugualmente legittimata ad esprimere il suo convincimento, avesse tentato di fare altrettanto vietando in Costituzione il ricorso a quello che loro - legittimamente - ritengono essere un omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

