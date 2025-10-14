Albanese non ha nulla da dire? Che imbarazzo Macron e Sempio | quindi oggi

Ilgiornale.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

- Sul caso Roccella -Segre mi viene da chiedere solo una cosa. Ma è più pericoloso l’odio verso gli ebrei del Fascismo morti 70 anni fa, oppure l’antisemitismo che serpeggia oggi soprattutto a sinistra? Lo chiedo Edith Bruck e tutti gli altri, indignati per una frase - magari uscita male - ma decisamente innocente della meno “destra” dei ministri di questo governo. - Intanto vorrei farvi notare che Pedro Sanchez sta facendo di tutto per inserire il diritto di aborto in Costituzione. Così da blindarlo. Allora, per me se ha i numeri per cambiare la Carta ha il diritto di provarci. Però provate a immaginare se la fazione opposta, ugualmente legittimata ad esprimere il suo convincimento, avesse tentato di fare altrettanto vietando in Costituzione il ricorso a quello che loro - legittimamente - ritengono essere un omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

albanese non ha nulla da dire che imbarazzo macron e sempio quindi oggi

© Ilgiornale.it - Albanese non ha nulla da dire? Che imbarazzo Macron e Sempio: quindi, oggi...

Argomenti simili trattati di recente

albanese ha dire imbarazzoAlbanese non ha nulla da dire? Che imbarazzo Macron e Sempio: quindi, oggi... - Ma è più pericoloso l’odio verso gli ebrei del Fascismo morti 70 anni fa, oppure l’antisemitismo che serpeggia oggi soprattutto a sinistr ... Da ilgiornale.it

albanese ha dire imbarazzoFrancesca Albanese «arrogante», l’imbarazzo del sindaco di Bologna Lepore: «Quanti scivoloni». Ma la cittadinanza onoraria (per ora) è confermata - Pal: «Ma senza di lei oggi avremmo un racconto a senso unico su Gaza». msn.com scrive

Albanese, nostra signora dei pro Pal: il «metodo» della relatrice Onu, tra arringhe e presunzione - La giurista originaria di Ariano Irpino, 48 anni, è il personaggione di sinistra del momento. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Albanese Ha Dire Imbarazzo