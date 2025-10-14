Albanese ne inventa un' altra | I gazawi esultano? Quella non è festa

Ilgiornale.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Marcia della Pace di Assisi c’era anche lei. Soprattutto lei. Francesca Albanese è ormai Nostra Signora dei Pro Pal, la relatrice speciale Onu diventata il simbolo di chi denuncia il presunto “genocidio” a Gaza da parte degli israeliani e di chi non vede di buon occhio il piano di pace firmato ieri a Sharm da Donald Trump. Intercettata da Quarta Repubblica, Albanese ha risposto alle domande dell’inviata e le sue frasi non mancheranno di sollevare qualche discussione. Soprattutto sul cessate il fuoco. Che la relatrice Onu non apprezzasse fino in fondo il piano Usa era chiaro sin da quando Trump e Netanyahu lo hanno siglato per poi passarlo, via Qatar e Egitto, ad Hamas. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Albanese ne inventa un'altra: "I gazawi esultano? Quella non è festa"

