Alain Toubas e i Trionfi di Testori

Più di duemilatrecento lettere. Scritte a mano. In francese. Fra il 1959 e il 1962. "Cher Alain, je suis désespéré.", le prime parole. A conferma che la storia d’amore fra Giovanni Testori e il gallerista Alain Toubas aveva da subito i contorni dell’amour fou. Il legame durerà poi trent’anni. Segnando indelebilmente le due esistenze. Ma misteriosa rimane la natura epistolare di questo esordio. Visto che il carteggio non è mai stato trascritto o pubblicato. Così come i disegni e le cartoline che ne fanno da contorno. Materiale inedito. Che impreziosisce "Per sempre", mercoledì 22 in prima assoluta al LAC di Lugano, per poi a inizio dicembre arrivare al Piccolo Teatro Studio che coproduce lo spettacolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it