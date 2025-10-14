Al via nell’ex base Nato di Napoli il Distretto campano dell’audiovisivo | è intitolato a Francesco Rosi

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, inaugurerà giovedì 16 ottobre 2025 il Distretto Campano dell’Audiovisivo, il nuovo polo di produzione e formazione per l’industria audiovisiva situato nell’ Ex Base Nato di Bagnoli. La cerimonia prenderà il via alle 10.30 con il taglio del nastro e una visita degli spazi. Seguirà la presentazione del progetto, finanziato dalla Regione Campania con fondi FSC 20212027, che comprende anche l’avvio delle attività della Scuola Regionale dell’Audiovisivo “Francesco Rosi”, prima scuola pubblica del Sud Italia dedicata alla formazione e all’aggiornamento professionale del comparto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

