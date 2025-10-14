Al via Natural risk forum primo think tank dedicato allo studio dei rischi catastrofali
115 eventi catastrofali negli ultimi cinquanta anni per danni che ammontano a circa 253 miliardi di euro. Sono queste le cifre riportato uno studio presentato oggi a Roma e promosso dal Natural risk forum, un nuovo Think Tank promosso dal Gruppo Unipol con l’obiettivo di lanciare una piattaforma di dialogo tra istituzioni, comunità scientifica e settore privato. “Il think tank è aperto, vuole includere tutte le professionalità, le competenze che hanno voce in capitolo su questo argomento – spiega a margine di una conferenza stampa, Stefano Genovese, Head of Institutional & Public Affairs, Unipol Assicurazioni e Coordinatore del Think Tank – avrà un comitato di indirizzo che detterà i lavori che ogni anno si svilupperanno, vorrà produrre un rapporto di ricerca annuale che verrà presentato in varie occasioni sempre con la collaborazione di tutti gli stakeholder coinvolti in questo argomento. 🔗 Leggi su Lapresse.it
