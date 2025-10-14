Al via le proiezioni di Jazzlife al teatro Pavone Episodio e concerto del Fabrizio Bosso Quartet

Lanazione.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La magia di Jazzlife, la prima documentary series targata Umbria Jazz, arriva al Pavone, tornato ad essere spazio pubblico aperto, inclusivo e capace di accogliere le molteplici espressioni artistiche e sociali del territorio. Tra i protagonisti della nuova stagione che ha riaperto lo storico teatro grazie alla gestione diretta del Comune, c’è infatti il festival jazz che da domani presenta una serie di proiezioni, due al mese, con la documentary series Jazzlife, per raccontare l’immenso patrimonio artistico e culturale italiano, attraverso gli occhi e le note dei migliori musicisti del panorama jazzistico nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Al via le proiezioni di Jazzlife al teatro Pavone. Episodio e concerto del Fabrizio Bosso Quartet

